Güneydoğu Avrupa İşbirliği Zirvesi Tiran'da Yapıldı

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Zirvesi Tiran'da Yapıldı
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, bölgesel işbirliği ve Avrupa Birliği'ne entegrasyonun önemi vurgulandı. Liderler, bölgenin istikrarı ve geleceği için işbirliği çağrısında bulundu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi düzenlendi.

Zirvenin sonunda Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ortak basın toplantısında konuştu.

Begaj, zirvenin, bölgesel işbirliği ve Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyon yoluyla istikrar ve refahı güçlendirme çabalarını teşvik ettiğini söyledi.

Arnavutluk'un dönem başkanlığının sloganı olan "Avrupa geleceğimizi şekillendirelim" sloganını anımsatan Begaj, "Entegrasyon, daha birleşik ve güvenli bir Avrupa'ya doğru önemli bir adım teşkil etmeye devam ediyor. Bölgenin gelişme potansiyeli büyük. Avrupa Birliği'ne (AB) katılım süreci, barışı, istikrarı ve refahı teşvik etmek için dönüştürücü bir araçtır." diye konuştu.

Begaj, Ukrayna'daki savaşın Güneydoğu Avrupa'da barış, güvenlik ve istikrarın daha geniş Avrupa güvenlik mimarisinin bir parçası olduğunu açıkça gösterdiğini ifade ederek, "Arnavutluk, İsrail ve İran arasındaki artan gerginliklerden endişesini ifade ediyor. Bu çatışma, Orta Doğu ve ötesine yönelik ciddi sonuçları olan bir çatışma." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova da bölgede Avrupa entegrasyonunu durduran veya bloke eden engellerin bulunduğunu kaydederek, bu süreçte değişime ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Göç ve nüfus azalmasıyla karşı karşıya olduklarını, gençlerin ülkelerini terk ettiğini vurgulayan Davkova, "Altyapı, enerji, dijitalleşme açısından işbirliğine ihtiyacımız var, çünkü işbirliği yoluyla daha rekabetçi bir bölge inşa edebiliriz. Birbirimize saygı duymazsak saygı beklemememiz gerektiğini sık sık söylerim. Karşılıklı entegrasyonu ve pazarımızın AB'ye entegrasyonunu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ise bölgenin güvenlik, istikrar ve ilerlemenin merkezi olarak gelişmesinin anahtarının sonuç odaklı işbirliği olduğunu vurgulayarak, dönem başkanlıklarının önceliğinin bölgedeki ülkelerin liyakate dayalı olarak Avrupa entegrasyonunun hızlandırılması olacağını söyledi.

Kuzey Makedonyalı mevkidaşının Avrupa entegrasyonu önündeki engellere ilişkin ifadelerine cevaben Radev, şu ifadeleri kullandı:

"Size (Kuzey Makedonya'ya), Bulgaristan'ın en yakın ülke olduğunu ve toplumunuz ile devletinizin zorlukları daha hızlı bir şekilde ele alabilmesi ve Kopenhag kriterlerini uygulayabilmesi için bir el uzatma ve yardım etme konusunda en çok arzuya sahip olan ülke olduğunun garantisini vermek istiyorum."

Temmuz 2024 ile Temmuz 2025 arasında GDAÜ'nün dönem başkanlığını yürüten Arnavutluk, gelecek dönem için başkanlığı Bulgaristan'a devretti.

Arnavutluk'tan önce GDAÜ'nün dönem başkanlığını Kuzey Makedonya üstlenmişti.

13 Balkan ülkesinin tamamının dahil olduğu tek bölgesel işbirliği forumu olan ve 1996'da tesis edilen GDAÜ'de Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan tam üye konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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