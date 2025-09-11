Haberler

Güney Koreli İşçiler Gözaltından Serbest Bırakıldı

Güney Kore'nin Hyundai-LG tarafından işletilen fabrikada ICE birimleri tarafından düzenlenen baskında gözaltına alınan 316 Güney Kore vatandaşı, Folkston Gözaltı Merkezi'nden serbest bırakıldı ve evlerine dönecekleri bildirildi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin Hyundai-LG tarafından işletilen fabrikaya düzenlediği baskında gözaltına alınan 316 Güney Kore vatandaşı, bir haftanın ardından ABD'nin Georgia eyaletindeki Folkston Gözaltı Merkezi'nden serbest bırakıldı.

Yonhap'ın haberine göre, Georgia eyaletine bağlı Folkston şehrindeki gözaltı merkezinde tutulan 316 Güney Koreli serbest bırakıldı.

Güney Koreli işçiler, yaklaşık 4,5 saat uzaklıktaki Atlanta'da bulunan Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere otobüslerle yola çıktı.

İşçilerin, "sınır dışı edilmek" yerine "gönüllü ayrılış" şeklinde evlerine döneceği iddia edildi.

Güney Koreli firmaların işlettiği fabrikaya ICE baskını

Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına ICE birimleri tarafından 5 Eylül'de baskın düzenlenmişti.

Baskında 300'den fazlası Güney Koreli olmak üzere yaklaşık 475 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, Seul hükümetinin ICE baskınına karşı "endişe ve üzüntü" duyduğunu bildirmiş, "ABD'ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." ifadesini kullanmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, gözaltına alınanların serbest bırakılmasına yönelik görüşmelerin tamamlandığını ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından özel bir uçağın vatandaşları getirmek üzere ABD'ye gönderileceğini açıklamıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de söz konusu kişilerin yasa uyarınca "sınır dışı" edileceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
