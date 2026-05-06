Haberler

Güney Kore Eski Devlet Başkanı'nın Eşi Hakkındaki Davaya Bakan Yargıç Ölü Bulundu

Güney Kore Eski Devlet Başkanı'nın Eşi Hakkındaki Davaya Bakan Yargıç Ölü Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore eski Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un eşi Kim Keon-hee'nin yolsuzluk suçlarına ilişkin temyiz sürecine bakan yargıcın ölümü, soruşturma başlatılmasıyla gündeme geldi.

SEUL, 6 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore eski Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un eşi Kim Keon-hee hakkında Deutsch Motors hisse senetlerinin manipülasyonu ve yolsuzluk gibi suçlardan verilen kararın temyiz sürecine bakan yargıç çarşamba günü sabah saatlerinde ölü bulundu.

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı, Seul Yüksek Mahkemesi Yargıcı Shin Jong-oh'un yerel saatle yaklaşık 01.00 sıralarında mahkeme binası yakınlarında ölü bulunduğunu bildirdi. Saat 24.00 civarında gelen ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edilmişti.

Olayın nedenine ilişkin polisin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Pazartesi günü özel danışmanlardan oluşan bir ekip, Kim Keon-hee'yi hisse senedi manipülasyonu ve yolsuzluk gibi suçlardan verilen 4 yıl hapis cezasını onayan temyiz mahkemesi kararına karşı Güney Kore Yüksek Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Seul Yüksek Mahkemesi, 28 Nisan'da alt mahkemenin kararını bozarak, Kim'in hapis cezasını 20 aydan 4 yıla çıkarmış, 50 milyon won (yaklaşık 33.910 ABD doları) tutarında da para cezası vermişti. Böylelikle Kim'e özel savcılık ekibinin talep ettiği 15 yıllık hapis cezasının altında bir ceza verilmiş oldu.

Kaynak: Xinhua
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu

Tutuklu belediye başkanı, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el kondu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu

Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır

Tarihi gelişme! Türkiye'nin o ülkeyle sınırı açılıyor
Hüseyin Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli'nin adı değiştirilsin

Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: O ilimizin adı değiştirilsin

Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü

Trump'ın kararı piyasaları sarstı
CHP'nin 'mutlak butlan' davasında 5. duruşma bugün başlıyor

CHP'nin "mutlak butlan" davasında kritik gün
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır

Tarihi gelişme! Türkiye'nin o ülkeyle sınırı açılıyor
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek başka çıktı
Dananın kuyruğu bugün kopacak! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor

Dananın kuyruğu bugün kopuyor!