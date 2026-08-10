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Güney Kore'den yapay zeka yatırımlarına özel bölge yasası

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Güney Kore, yapay zeka yatırım projeleri için özel bölgeler kurmak üzere yıl içinde yasa çıkarmayı planlıyor. Yasa, ruhsatlandırma ve çevresel incelemeleri hızlandırıp elektrik, su ve işçi altyapısını hızlıca sağlayacak. Hükümet haziranda üç mega proje duyurmuştu.

Güney Kore hükümeti, yapay zekayla ilgili yatırım projeleri için ülke içinde özel bölgeler belirlemek üzere yasa çıkarmayı planladığını bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Devlet Başkanlığı Ofisinden üst düzey yetkili Kang Hoon-sik, yapay zeka projelerindeki ilerlemenin görüşüldüğü bir toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, hükümetin planlarına ilişkin konuştu.

Kang, hükümetin yapay zekayla ilgili yatırım projeleri için ülkede özel bölgeler belirlemek üzere bu yıl içinde yasa çıkarmayı planladığını belirtti.

Planlanan yasanın olası faydalarına değinen Kang, hükümetin ruhsatlandırma sürecinin yanı sıra çevresel etki incelemelerinin de hızlanacağını söyledi.

Kang, yasanın projeler için gereken elektrik ve su altyapısının hızla kurulumuna ek olarak işçilerin ulaşım, konut ve eğitim dahil şartlarını da hızla sağlama olanağı tanıyacağını dile getirdi.

Güney Kore hükümeti haziranda kırsal alanlarda yarı iletken üretimi, yapay zeka ve veri merkezlerine yönelik büyük ölçekli yatırım planlamalarını kapsayan üç mega projeyi duyurmuştu.

Kaynak: AA
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