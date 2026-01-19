Haberler

Güney Kore ve İtalya, yapay zeka ve kritik minerallerde işbirliğini güçlendirecek

Güncelleme:
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Seul'de yaptıkları görüşmede yapay zeka, yarı iletkenler, havacılık ve kritik mineraller gibi alanlarda işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka, yarı iletkenler, havacılık ve kritik mineraller gibi alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaştı.

Yonhap ajansının haberine göre Devlet Başkanı Lee, ülkeye resmi ziyarette bulunan Meloni ile başkent Seul'de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamaya göre, Lee ve Meloni, yapay zeka, havacılık-uzay, yarı iletkenler ve kritik mineraller gibi kilit sektörlerde sanayi işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra kamu kurumları ile özel şirketler arasında ortaklıkların teşvik edilmesinin önemini vurguladı.

İki lider, kritik minerallerin tedarik zincirlerinin geliştirilmesine yönelik ortak çabaların yoğunlaştırılması konusunda görüş birliğine vardı.

Ayrıca Lee ve Meloni, barışçıl ve müreffeh bir Hint-Pasifik hedefi doğrultusunda birlikte çalışılması ve Kore Yarımadası'nda barış çabalarının desteklenmesi konusunda da mutabık kaldı.

Güney Kore ile İtalya arasında yarı iletken sektöründe özel sektör işbirliği, doğal afetler alanında sivil koruma ile kültürel miras ve tarihi alanların korunmasına ilişkin anlaşmaların da yer aldığı üç mutabakat zaptı imzalandı.

İtalya, Avrupa Birliği içinde Güney Kore'nin dördüncü büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

