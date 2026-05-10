Güney Kore ve ABD, enerji, gemi inşası ve stratejik yatırım projelerini görüştü

Güney Kore Sanayi Bakanı Kim Jung-kwan, ABD temasları kapsamında stratejik yatırım projeleri, gemi inşası ve enerji alanlarında işbirliği konularını görüştü ve bir mutabakat zaptı imzaladı.

Yonhap'ın Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Kim, 4 günlük ziyaret kapsamında ABD'nin başkenti Washington'da temaslarda bulundu.

Kim, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüştü. Görüşmede, Güney Kore'nin ABD'de stratejik yatırım projeleri, enerji ve gemi inşası gibi ortak çıkar alanları ele alındı.

Bu kapsamda iki Bakanlık arasında, "gemi inşası ortaklığı girişimi" konulu mutabakat zaptı imzalandı.

Ayrıca Kim, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile işbirliğinin derinleştirilmesi, enerji ve nükleer güç gibi konularda görüştü.

Bakanlığın açıklamasında, "ABD ile sanayi ve enerji alanında işbirliğini daha güçlendirmeye ve ticaret meselelerinin istikrarlı idaresi konusunda çalışırken stratejik yatırım projeleri konusunda yakın ilişkimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
