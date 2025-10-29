Güney Kore'nin başkenti Seul'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer'in ev sahipliliğinde düzenlenen programa, Güney Kore Gaziler ve Vatanseverler Bakan Yardımcısı, Koreli milletvekilleri, Belediye Başkanları, ülkedeki yabancı misyon temsilcileri, Koreliler ile ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Programda, iki ülke marşlarının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Tamer, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 102. yılı münasebetiyle düzenlenen programa katılanlara teşekkür etti.

Tamer, Cumhuriyetin 102. yıldönümünü konuklarla birlikte kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Türkiye ile Kore halkının dost olduğunu belirten Tamer, "Bundan 102 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimiz bağımsızlık iradesini dünyaya ilan etti. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti, özgürlük, adalet, çağdaşlık ve ilerleme idealleri üzerine inşa edildi." dedi.

Tamer, Atatürk'ün çizdiği hedefler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı"nda emin adımlarla ilerlediklerini aktardı.

Türkiye'nin barıştan, adaletten ve insanlık onurundan yana bir dış politika izlediğini vurgulayan Tamer, Türkiye ve Güney Kore'nin ortak geleceği, dostluk, güven ve karşılıklı saygı temelinde inşa etmeye kararlı olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Tamer, Türkiye ile Güney Kore arasındaki dostluğun yalnızca diplomatik belgelerde değil, kan kardeşliğiyle tarihe yazılan bir destan olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Kore Savaşı'nda Türk askerleri, Kore'nin özgürlüğü için ülkelerinden binlerce kilometre ötede, bu topraklarda fedakarca mücadele etti. Bu ortak fedakarlık, halklarımız arasında eşi benzeri olmayan bir bağın temelini oluşturdu. Bugün yine o ruh, yeni iş birliklerimize, savunma sanayiinden yüksek teknolojiye, eğitimden kültürel değişimlere kadar bizlere ilham vermeye devam ediyor."

Tamer, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin her geçen gün arttığını, Güney Kore'den Türkiye'ye ziyaretçi sayısında da her yıl artış olduğunu belirtti.

Programda, Güney Koreli Hoondoo müzik grubu da, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan "Parla" isimli marşı Türkçe seslendirdi.