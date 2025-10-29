Haberler

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer'in ev sahipliliğinde düzenlenen programa, Güney Kore Gaziler ve Vatanseverler Bakan Yardımcısı, Koreli milletvekilleri, Belediye Başkanları, ülkedeki yabancı misyon temsilcileri, Koreliler ile ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Programda, iki ülke marşlarının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Tamer, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 102. yılı münasebetiyle düzenlenen programa katılanlara teşekkür etti.

Tamer, Cumhuriyetin 102. yıldönümünü konuklarla birlikte kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Türkiye ile Kore halkının dost olduğunu belirten Tamer, "Bundan 102 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimiz bağımsızlık iradesini dünyaya ilan etti. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti, özgürlük, adalet, çağdaşlık ve ilerleme idealleri üzerine inşa edildi." dedi.

Tamer, Atatürk'ün çizdiği hedefler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı"nda emin adımlarla ilerlediklerini aktardı.

Türkiye'nin barıştan, adaletten ve insanlık onurundan yana bir dış politika izlediğini vurgulayan Tamer, Türkiye ve Güney Kore'nin ortak geleceği, dostluk, güven ve karşılıklı saygı temelinde inşa etmeye kararlı olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Tamer, Türkiye ile Güney Kore arasındaki dostluğun yalnızca diplomatik belgelerde değil, kan kardeşliğiyle tarihe yazılan bir destan olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Kore Savaşı'nda Türk askerleri, Kore'nin özgürlüğü için ülkelerinden binlerce kilometre ötede, bu topraklarda fedakarca mücadele etti. Bu ortak fedakarlık, halklarımız arasında eşi benzeri olmayan bir bağın temelini oluşturdu. Bugün yine o ruh, yeni iş birliklerimize, savunma sanayiinden yüksek teknolojiye, eğitimden kültürel değişimlere kadar bizlere ilham vermeye devam ediyor."

Tamer, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin her geçen gün arttığını, Güney Kore'den Türkiye'ye ziyaretçi sayısında da her yıl artış olduğunu belirtti.

Programda, Güney Koreli Hoondoo müzik grubu da, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan "Parla" isimli marşı Türkçe seslendirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir

Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir
Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza

Turistlere çıkardığı hesabın bedeli ağır oldu! Kesilen cezaya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin saati belli oldu

PKK'nın "Türkiye" kararının ardından kritik görüşme! Saat belli oldu
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin saati belli oldu

PKK'nın "Türkiye" kararının ardından kritik görüşme! Saat belli oldu
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
İspanya'dan HÜRJET için 3.1 milyar euroluk onay! 30 yıl için imzalar atıldı

Avrupa ülkesi HÜRJET alıyor! 3.1 milyar euroluk onay verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.