Güney Kore lideri, Tayland'da yeniden başbakan seçilen Charnvirakul'u tebrik etti

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Tayland'da yeniden başbakan seçilen Anutin Charnvirakul'u tebrik ederek iki ülkenin yakın koordinasyon yoluyla ortak refahı hedefleyeceğini belirtti.

Lee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından Charnvirakul ile telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada Lee, Charnvirakul'u Tayland'da yeniden başbakan seçilmesinden dolayı tebrik ettiğini ifade ederek, iki ülkenin yakın koordinasyon yoluyla ortak refahı hedefleyeceğinin altını çizdi.

Güney Kore'nin Tayland ile "ekonomi, güvenlik, kamu güvenliği ve kültürel alışverişler de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede işbirliğini derinleştirmeyi" amaçladığını vurgulayan Lee, "İki ülkenin birbirine olan sağlam güvenine dayanarak daha da geniş işbirliği ilişkilerine doğru ilerlemesini dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Lee ayrıca, Güney Kore'nin "her zaman güvenilir bir ortak olarak" Tayland'ın yanında olacağını belirtti.

Tayland'da seçimler

Başbakan Anutin Charnvirakul, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un verdiği yetkiyle 2026'nın başında erken seçim yapılması için Temsilciler Meclisini 12 Aralık 2025'te feshetmişti.

Meclisin feshedilmesi, Kamboçya ile yeniden başlayan çatışmaların 5. gününe denk gelmişti.

Anutin liderliğindeki Bhumjaithai Partisi, 8 Şubat'ta düzenlenen erken genel seçimlerin ardından Temsilciler Meclisi'nde en çok sandalyeyi kazanarak zafer elde etmiş, Charnvirakul da 19 Mart'ta yemin ederek yeniden başbakanlık görevine başlamıştı.

Tayland'da son 87 yılda parlamento 16 kez feshedildi.

Sonuncusuyla 16'ya yükselen parlamento fesihlerinin ilki 1938'de yaşandı, ardından 1945, 1976, 1983, 1986, 1988, 1992, 1995, 1996, 2000, 2006, 2011, 2013 ve 2023'ün yanı sıra Eylül 2025'te ve 12 Aralık 2025'te verilen kararlarla devam etti.