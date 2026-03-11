Haberler

Güney Kore, IEA'nın petrol rezervi salımı önerisiyle ilgili görüşmelere dahil olduğunu duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore hükümeti, Uluslararası Enerji Ajansı'nın yükselen petrol fiyatlarını düşürmek için önerdiği büyük petrol rezervi salımına ilişkin görüşmelere katıldığını bildirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlikler ise enerji arzında endişeleri artırdı.

Güney Kore hükümeti, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) yükselen petrol fiyatlarını düşürmek için koordineli petrol rezervi salımı önerisiyle ilgili görüşmelere "yakından dahil olduğunu" bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, IEA'nın petrol fiyatlarını düşürmek için tarihindeki en büyük petrol rezervi salımını önermeyi değerlendirdiğine dair haberlere Seul hükümetinden açıklama geldi.

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanlığından yetkililer, hükümetin ilgili görüşmelere "yakından dahil olduğunu" doğruladı.

Yetkili, "IEA'nın kararıyla rezervlerimizden ne kadar petrolün salınacağına henüz karar vermedik." dedi.

Wall Street Journal gazetesinin, yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, IEA'ya üye ülkelerin bugün bir araya gelmesi ve öneri hakkında karara varması bekleniyor.

Küresel petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ortak saldırılar ile Tahran'ın misillemelerinin ardından durma noktasına geldi.

Hürmüz Boğazı'nda petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) başta olmak üzere deniz ticaretinin aksaması, enerji arzına yönelik endişeleri artırırken fiyatlarda keskin yükselişlere yol açmıştı.

Öte yandan, IEA'nın petrol fiyatlarını düşürmek için tarihindeki en büyük petrol rezervi salımını önermeyi değerlendirdiğine dair haberlerle petrol fiyatları gerilemişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...

Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti
Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı

Hepimizi ekrana kilitleyen görüntünün perde arkası
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı

AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı