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Güney Kore hükümeti askerlik muafiyetini adalet tartışmaları üzerine gözden geçirecek

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Güney Kore hükümeti, sporcu ve sanatçılara yönelik askerlik muafiyeti sistemini gözden geçireceğini bildirdi. Chae Hwi-young kamuoyu endişeleri üzerine spor ve sanat camiasını dinleyeceklerini açıkladı; Savunma Bakanlığı ise kapsamın daraltılmasını değerlendirdiğini bildirdi.

Güney Kore hükümeti, sporcu ve sanatçılara yönelik askerlik muafiyeti sisteminin gözden geçirileceğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Asya Oyunları'nda altın madalya kazanan bazı futbolcuların askerlik muafiyetine ilişkin açıklamaları, muafiyet sisteminin adil olup olmadığına ilişkin ülkede devam eden tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Güney Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanı Chae Hwi-young, yaptığı açıklamada, muafiyet sisteminin kamuoyunda endişelere yol açtığını belirterek, bu kapsamda spor ve sanat camiasının görüşlerini dinleyeceklerini, ilgili birimlerle istişare ederek önlemler geliştireceklerini söyledi.

Chae, sistemin üstün yetenekli sporcu ve sanatçıların yeteneklerini koruyup geliştirmelerine katkı sağladığını belirtti.

Güney Kore Savunma Bakanlığı da zorunlu askerlik kapsamındaki kişiler arasında adaletin sağlanması ve askerlik yapabilecek nüfusun azalması gibi faktörleri gerekçe göstererek muafiyet sisteminin kapsamının daraltılması veya tamamen kaldırılmasının değerlendirildiğini açıkladı.

Erkeklerin 18 ila 21 ay zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmesi gerekiyor

Asya Oyunları'nda altın madalya kazanan 23 yaş altı erkek milli futbol takımı oyuncularından biri, madalya kazanmaktan ziyade askerlik muafiyeti elde etmeye odaklandığını ifade etmiş, bir başka oyuncu ise zorunlu askerlik hizmetini tamamlayanların kullandığı şapkayla çekilmiş fotoğrafını paylaşmıştı.

Güney Kore'de askerlik yapmaya uygun erkeklerin 18 ila 21 ay zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmesi gerekiyor.

Hükümet tarafından belirlenen yarışmalarda, önemli dereceler elde eden sporcu ve sanatçılar ise askerlik hizmetinden muaf tutulabiliyor.

Kaynak: AA
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