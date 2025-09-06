Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, ABD İle Baskın Üzerine Görüşecek

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin, Hyundai-LG firmalarınca işletilen fabrikaya düzenlediği baskın ve gözaltına alınanların durumunu görüşmek üzere ABD'ye gidebileceğini belirtti.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanı Cho, ABD'nin Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına ICE tarafından yapılan baskının ardından acil toplantı düzenledi.

Gözaltına alınan 450'yi aşkın kişinin 300'den fazlasının Güney Kore vatandaşı olduğunu teyit eden Cho, "Vatandaşlarımızın tutuklanmasından derin endişe duyuyor ve ağır bir sorumluluk hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin bölgeye gönderilmesinin görüşüleceğini belirten Cho, gerekirse ABD yönetimiyle görüşmek için kendisinin Washington'a gideceğini ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un, durumun çözüme kavuşturulması için her türlü çabanın gösterilmesi talimatını verdiğini aktaran Cho, Lee'nin, Güney Kore vatandaşlarının hak ve menfaatleri ile ABD'de yatırım yapan Güney Koreli şirketlerin ticari faaliyetlerinin ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladığını belirtti.

LG, ABD'ye iş gezilerini askıya aldı

Tesisi Hyundai ile birlikte işleten LG Energy Solution da duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'ye iş seyahatlerinin askıya alındığının belirtildiği açıklamada, halihazırda ABD'yi ziyaret eden çalışanlara konakladıkları yerde kalmaları ya da ivedilikle geri dönmeleri talimatı verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, şirketin insan kaynakları müdürünün ABD'ye gideceği belirtilerek, "Tüm çalışanların hızlı ve güvenli şekilde geri dönmesini sağlayacak ve durumu çözmek için her türlü çabayı göstereceğiz." ifadesi kullanıldı.

Güney Koreli firmaların işlettiği fabrikaya ICE baskını

Yonhap'a göre, Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına ICE birimleri tarafından 5 Eylül'de baskın düzenlenmişti.

Baskında 300'den fazlası Güney Koreli 450'ye yakın kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, Seul hükümetinin ICE baskınına karşı "endişe ve üzüntü" duyduğunu bildirmiş, "ABD'ye yatırım uygulayan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." ifadesini kullanmıştı.