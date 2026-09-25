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Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Meksika'da Sheinbaum ile ekonomik işbirliğini görüştü

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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Meksika'da Claudia Sheinbaum ile görüşerek ikili ekonomik işbirliğini ele aldı. Lee, iki ülkenin vazgeçilmez stratejik ortaklar olduğunu belirtti; görüşmede şirketler arası yatırım ve ticaretin güçlendirilmesi yolları ele alındı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile ikili ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı.

Yonhap'ın Güney Kore Devlet Başkanlığı Halkla İlişkiler Sekreteri Seong Ghi-hong'ın açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Lee, Meksika ziyaretinde Sheinbaum ile bir araya geldi.

Lee, küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde, iki ülkenin birbirleri için "vazgeçilmez stratejik ortaklar" olduğunu ve ekonomik işbirliğini daha ileri seviyeye taşımaları gerektiğini belirtti.

Görüşmede ayrıca Güney Koreli ve Meksikalı şirketler arasındaki yatırım ve ticaretin güçlendirilmesinin yollarının ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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