Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Meksika'da Sheinbaum ile ekonomik işbirliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile ikili ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı.

Yonhap'ın Güney Kore Devlet Başkanlığı Halkla İlişkiler Sekreteri Seong Ghi-hong'ın açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Lee, Meksika ziyaretinde Sheinbaum ile bir araya geldi.

Lee, küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde, iki ülkenin birbirleri için "vazgeçilmez stratejik ortaklar" olduğunu ve ekonomik işbirliğini daha ileri seviyeye taşımaları gerektiğini belirtti.

Görüşmede ayrıca Güney Koreli ve Meksikalı şirketler arasındaki yatırım ve ticaretin güçlendirilmesinin yollarının ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA