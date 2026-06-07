Güney Kore Devlet Başkanı Lee, görevden ayrılacak başbakanın yerine adayını belirledi

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un, görevinden ayrılmaya hazırlanan Başbakan Kim Min-seok'un yerine Küçük ve Orta Ölçekteki İşletmeler Bakanı Han Seong-sook'u aday gösterdiği bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre Başbakan Kim, iktidardaki Demokrat Partinin genel başkanlığı için yarışmak üzere görevinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Devlet Başkanlığı Ofisinden üst düzey yetkili Kang Hoon-sik, Lee'nin başbakanlık görevine Han'ı aday gösterdiğini duyurdu.

Başbakan Kim'e hizmetleri dolayısıyla Devlet Başkanlığı Ofisi adına teşekkür eden Kang, başbakan adayı Han'ı "yapay zekaya geçişte çığır açacak süreci kusursuz şekilde yürütebilecek ve Güney Kore'nin herkes için büyümesine öncülük edebilecek biri" diye nitelendirdi.

Ulusal Meclisin onaylaması halinde Han, 2006-2007'de bu görevi yürüten Han Myeong-sook'un ardından "Güney Kore'nin 2. kadın başbakanı" olacak.