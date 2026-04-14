Güney Kore, Hürmüz gerilimi için yapısal reform talimatı verdi

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung: - "Şu an alternatif tedarik zincirleri, orta ve uzun vadeli endüstriyel yeniden yapılanma en öncelikli ulusal stratejik projelerdir"

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Hürmüz Boğazı çevresindeki artan gerilimler nedeniyle hükümet üyelerine "savaş kaynaklı kırılganlıkları gidermek" için yapısal reformlar uygulaması talimatı verdi.

Yonhap ajansının haberine göre Lee, Bakanlar Kurulu toplantısındaki konuşmasında, ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan "gerilimlerin savaş konusunda iyimserliği zorlaştırdığını" söyledi.

"Savaş kaynaklı kırılganlıkları gidermek" için yapısal reformlar uygulanması gerektiğini belirten Lee, hükümet üyelerine acil durum müdahale sisteminin güçlendirilmesi ve ulusal düzeyli projelerin desteklenmesi talimatı verdi.

Yüksek petrol fiyatlarının ve tedarik zorluklarının sürmesinin muhtemel olduğuna işaret eden Lee, "Şu an alternatif tedarik zincirleri, orta ve uzun vadeli endüstriyel yeniden yapılanma en öncelikli ulusal stratejik projelerdir." dedi.

Abluka süreci

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

Trump, konuyla ilgili daha sonra yaptığı açıklamada, İran'ın elinde kalan gemilerin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alan ABD Deniz Kuvvetlerine yaklaşması halinde "etkisiz hale getirileceği" tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
