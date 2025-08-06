Güney Kore, Çinli Turistlere Vize Muafiyeti Getiriyor

Güney Kore, Çinli turist grupları için geçici vize muafiyeti programı başlatma kararı aldı.

Yonhap'ın haberine göre, Başbakan Kim Min-seok liderliğinde hükümet toplantısı düzenlendi.

Toplantıda alınan Çinli turist gruplarına geçici vize muafiyeti kararının ardından hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bu uygulamanın 29 Eylül'de yürürlüğe gireceği, 30 Haziran 2026'ya kadar devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, bu kararla Güney Kore'nin ve bölge ekonomilerinin canlandırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Güney Kore'nin bu adımıyla Çin'in Kasım 2024'te Güney Kore ve birkaç ülkenin vatandaşları için başlattığı vize muafiyetine karşılık verilmesi amaçlanıyor.

Pekin'in uygulaması kapsamında Güney Koreliler, Çin'e 15 güne kadar vizesiz giriş yapabiliyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, daha önce hükümetin Çin ile iyi ilişkileri sürdürmek için çalışacağı mesajını vermişti.