Güney Ege Denizi için fırtına uyarısı

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Güney Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren 50-75 kilometre hızla, kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Güney Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren 50-75 kilometre hızla, kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi. Müdürlük, bölge sakinlerinin olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden, Güney Ege Denizi için kuvvetli fırtınanın etkili olacağı uyarısı yapıldı. Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin, " Güney Ege'de rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, 50-75 kilometre hızla, fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek, deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.