Haberler

Albüm: Güney Afrika'daki Sel Felaketi Kruger Ulusal Parkı'nda Büyük Hasara Neden Oldu

Albüm: Güney Afrika'daki Sel Felaketi Kruger Ulusal Parkı'nda Büyük Hasara Neden Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Afrika'da son zamanlarda yaşanan sel felaketleri, dünyaca ünlü Kruger Ulusal Parkı'nda yaklaşık yarım milyar rand (30 milyon ABD doları) tutarında hasara neden oldu.

CAPE TOWN, 25 Ocak (Xinhua) -- Güney Afrika'da son zamanlarda meydana gelen sel felaketleri, ülkenin en büyük ve dünyaca ünlü vahşi yaşam alanı olan Kruger Ulusal Parkı'nda yaklaşık yarım milyar rand (yaklaşık 30 milyon ABD doları) tutarında hasara neden oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı

Kara gömülmüş otomobilde korkunç manzarayla karşılaştılar
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç yürekleri ağza getirdi
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu

Vicdansız hemşire için hesap vakti
Lider Bursaspor'da sürpriz ayrılık

Süper Lig şampiyonu, lider durumdayken hocasını yolladı