Albüm: Güney Afrika'daki Sel Felaketi Kruger Ulusal Parkı'nda Büyük Hasara Neden Oldu
CAPE TOWN, 25 Ocak (Xinhua) -- Güney Afrika'da son zamanlarda meydana gelen sel felaketleri, ülkenin en büyük ve dünyaca ünlü vahşi yaşam alanı olan Kruger Ulusal Parkı'nda yaklaşık yarım milyar rand (yaklaşık 30 milyon ABD doları) tutarında hasara neden oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel