GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ocak 2026

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde, Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist ve Yeni Kulesi'nin açılışına katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ve aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ? Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 18. haftası, TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor, Göztepe-Çaykur Rizespor ve Beşiktaş-Zecorner Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.

(Konya/17.00/İzmir/İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 21. haftası, Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor, İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Sipay Bodrum FK-Özbelsan Sivasspor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Iğdır/14.30/İstanbul/17.00/Muğla/20.00)

3- Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu müsabakaları, Zeytinburnu Buz Adası'nda başlayacak. Organizasyonun ilk günü Letonya-Güney Kore, Kazakistan-Yeni Zelanda ve Türkiye-Hollanda maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/16.30/20.00)

***

