Haberler

GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ocak 2026

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bugün Türkiye'de önemli birçok etkinlik gerçekleşecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti toplantısına başkanlık edecekken, Ulaştırma Bakanı yeni havalimanı pistinin açılışına katılacak. Ayrıca, Gazze'deki ateşkes süreci ve Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası gibi uluslararası gelişmeler de dikkat çekiyor.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde, Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist ve Yeni Kulesi'nin açılışına katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ve aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ? Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 18. haftası, TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor, Göztepe-Çaykur Rizespor ve Beşiktaş-Zecorner Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.

(Konya/17.00/İzmir/İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 21. haftası, Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor, İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Sipay Bodrum FK-Özbelsan Sivasspor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Iğdır/14.30/İstanbul/17.00/Muğla/20.00)

3- Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu müsabakaları, Zeytinburnu Buz Adası'nda başlayacak. Organizasyonun ilk günü Letonya-Güney Kore, Kazakistan-Yeni Zelanda ve Türkiye-Hollanda maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/16.30/20.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA / Güncel
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü

Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Kahveci'den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması

Güne damga vuracak sözler: Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu

Kucağında kanlar içinde hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz

Komşu açık açık itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi
İrfan Can Kahveci'den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması

Güne damga vuracak sözler: Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki

HÜDA PAR'dan Esra Erol'a sert tepki: Ne zaman kovulacak?