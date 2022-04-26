GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektubu takdim edecek Vietnam Büyükelçisi Do Son Hai, Küba Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios ve Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev'i ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/16.00/16.45/17.30)