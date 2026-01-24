Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yatırımlarının Açılış Törenine Katılacak

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14:00'te Aydın'da 'Ev Sahibi Türkiye' 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslim Töreni, Şehir Hastanesi ve diğer tamamlanan yatırımların toplu açılışına katılacak. Bu etkinlik, Türkiye'nin konut projeleri ve sağlık yatırımlarının önemini vurguluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Aydın/14.00)

