Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yatırımlarının Açılış Törenine Katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14:00'te Aydın'da 'Ev Sahibi Türkiye' 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslim Töreni, Şehir Hastanesi ve diğer tamamlanan yatırımların toplu açılışına katılacak. Bu etkinlik, Türkiye'nin konut projeleri ve sağlık yatırımlarının önemini vurguluyor.
(Aydın/14.00)
