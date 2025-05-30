Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne Katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne Katılacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenmekte olan 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne katılacak. Etkinlik, İstanbul'da saat 14.30'da başlayacak. Zirve, İslam ekonomisi ve finansmanı konularında önemli tartışmalara ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi programına katılacak.

(İstanbul/14.30)

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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