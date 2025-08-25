TBMM Başkanı Afyonkarahisar'da Törene Katılacak

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı ve Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ndeki törenlere katılacak, İstiklal Tanıtım Merkezi ve Valiliğe ziyarette bulunacak, Afyonkarahisar Sivil Toplum Buluşması Programı'na iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/11.00/12.00/13.00/14.00/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda'da resmi temaslarda bulunacak.

(Dublin)

2- ?İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica ile oynanacak rövanş maçı öncesi Luz Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli ekip, son idmanını burada yapacak.

(Lizbon/20.00/20.30)

2- Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi ağırlayacakları rövanş müsabakası öncesi Luz Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Lizbon/15.30)

3- Voleybol Erkekler 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na Çin'de devam edilecek. Türkiye, A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Tayland ile karşılaşacak.

(Jiangmen/06.00)

***

