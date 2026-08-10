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Günün Gündemi: TBMM, Ekonomi ve Spor

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ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'i kabul edecek.

(TBMM/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü nedeniyle teşkilat mensupları ve vefat eden teşkilat mensuplarının aileleriyle düzenlenecek programa katılacak.

(İstanbul/19.00)

2-? ?AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı Budapeşte Temsilciliğini ziyaret edecek ve Macaristan Sosyal İlişkiler ve Kültür Bakanı Zoltan Tarr tarafından kabul edilecek.

(Budapeşte)

3- TBMM Genel Kurulu, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksini, inşaat maliyet endeksini ve temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi ve doğrudan satış gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelerin yeniden başladığını açıklamasının ardından taraflar arasındaki görüşmelere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hayata geçirilecek "TFF Fantezi Ligi"nin tanıtımı, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

2- Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası, Pendikspor-Batman Petrolspor müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/21.30)

3- Fenerbahçe'nin Avusturya ekibi Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı öncesinde sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli takım, son antrenmanını gerçekleştirecek.

(Graz/19.00/19.30)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek Avusturya temsilcisi Sturm Graz ekibinin teknik direktörü Fabio Ingolitsch, karşılaşmanın yapılacağı Merkür Arena'da basın toplantısı yapacak. Sturm Graz, maçın son antrenmanını ise tesislerinde gerçekleştirecek.

(Graz/17.30/19.00)

5- Avrupa Atletizm Şampiyonası, İngiltere'nin Birmingham kentinde başlayacak. Türkiye, 50 sporcuyla organizasyonda mücadele edecek.

(Birmingham)

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Kaynak: AA
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