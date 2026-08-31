Günün Gündemi: ŞİÖ Zirvesi, Adli Yıl ve Spor

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iris Ordo Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

(Bişkek)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

3- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ?Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek, Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/09.30/14.00

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı'nı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Bahattin Demircan Çocuk Evleri Sitesi Temel Atma Töreni ile Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışına katılacak.

(Muş/12.00/12.30/13.00/13.45/14.30)

2- COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "COP31 Başkanlığı, Diplomatik Misyonlar için Bilgilendirme Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

3- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nda heyetler arası görüşmelere katılacak, Bakan Sulhan Tamazaşvili ile bir araya gelecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğini ziyaret edecek.

(Tiflis)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, STK buluşması ve basın toplantısına katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı ile "İlham Veren Buluşmalar" Final Programı'na katılacak ve esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Batman/10.00/10.45/12.30/13.00/14.30/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile FOODIST-Uluslararası İstanbul Gıda Fuarı'na katılacak, ayrıca Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan okulun açılışı ile Tekirdağ TSO ev sahipliğinde "Tarım-Sanayi-Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-Tekirdağ/16.30/18.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Hafif Raylı Sistemi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Trabzon/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı ve ŞİÖ+ Zirvesi Kırgızistan'da düzenlenecek.

(Bişkek)

2- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı açıklarında alabora olan gemiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Lefkoşa)

3-? ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez başkanlığındaki heyet, 2026-2027 adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek. Yargıtay'da Adli Yıl Açılış Töreni düzenlenecek.

(Ankara/10.00/14.00)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 5. haftası, Bandırmaspor-Antalyaspor, Eminevim Ümraniyespor-Muğlaspor, SMS Grup Sarıyer-Orfa Yapı Pendikspor ve Boluspor-KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü maçlarıyla başlayacak.

(Balıkesir/16.00/İstanbul/17.00/20.00/Bolu/20.00)

2- 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçları, İstanbul'da oynanacak Belçika-Almanya ve Türkiye-Azerbaycan maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/19.00)

3- Fenerbahçe ile Cabir Holding arasındaki futbol takımı forma kol sponsorluğu anlaşmasının imza töreni Chobani Stadı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

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Kaynak: AA