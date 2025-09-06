GÜNDEM / 6 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valilik Binası Açılış Töreni ile 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Malatya/15.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'na ve Ege Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı'na katılacak, Valiliği ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek.

(Manisa/13.15-17.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, partisinin il başkanlığında "Hep Birlikte Güçlü Türkiye" toplantısına katılacak, Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak, "Kadın Girişimciler, Kadın İş İnsanları Dernekleri Temsilcileri, Kadın Kooperatifi Temsilcileri ile Buluşma" etkinliğine iştirak edecek.

(Sakarya/10.30-17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ÖNDER 22. İmam Hatipliler Kurultayı'na katılacak.

(Gaziantep/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması Finali'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TENMAK İstanbul Yerleşkesi'nde TEKNOFEST Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması programına katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, Körfezray Metro Hattı Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(Kocaeli/11.00-13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İsveç ile yapacağı karşılaşmayı izleyecek.

(Riga/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ile oynanacak E Grubu ikinci maçı öncesi MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, ay-yıldızlı ekip son idmanını burada yapacak.

(Konya/13.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye'ye konuk olacak İspanya'nın teknik direktörü Luis de la Fuente ve bir oyuncusu, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, konuk ekip son antrenmanına burada çıkacak.

(Konya/18.15/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda yarı final maçları oynanacak; A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Japonya ile karşı karşıya gelecek.

(Bangkok/11.30) (Fotoğraflı)

5- EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, Macaristan'ın Balatonfüredi KSE takımıyla rakip sahada karşılaşacak.

(Balatonfüred/19.00)

6- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftasına Güneysuspor-Önallar Giresunspor, Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve Ankara Hentbol-İstanbul Gençlikspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/Bursa/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

7- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayağında superpool ve ilk yarış yapılacak.

(Magny-Cours/12.00/15.00)

