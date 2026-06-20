6 Nisan 1920 Siyasi ve Askeri Gelişmeler

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Platformlarının Hizmete Giriş ve Bayrak Çekimi Töreni'ne katılacak, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TÜRGEV'in 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00/14.45/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanış ve sertifika programına katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kars'ta Valiliğe, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak, AK Parti İl Danışma Meclisi ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na katılacak, Ardahan'da Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Kars/10.30/11.00/11.30/12.00/14.00/Ardahan/17.00/17.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valilikte İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesini, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Denizli/09.00/11.00/12.00/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü toplu açılış törenine katılacak, heyelan bölgesinde incelemelerde bulunacak, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarıyla toplantıya iştirak edecek, esnaf ziyareti yapacak, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı ile AK Parti Kadın ve Gençlik Buluşması'na katılacak.

(Hakkari/11.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi, 81 il ve KKTC'nin Lefkoşa kentinde düzenlenecek.

(10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında kültür ve sanat muhabirleriyle buluşacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) 2. etabında Çin-Brezilya ve Türkiye-Almanya müsabakaları yapılacak.

(Ankara/16.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin Çekya'daki dokuzuncu ayağı, sprint yarışıyla başlayacak.

(Brno/16.00)

3- 2026 FIFA Dünya Kupası'na F Grubu'nda Hollanda-İsveç ve E Grubu'nda Almanya-Fildişi Sahili karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Houston/20.00/Toronto/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA