Haberler

6 Nisan 1920 Siyasi ve Askeri Gelişmeler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANADOLU AJANSI

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Platformlarının Hizmete Giriş ve Bayrak Çekimi Töreni'ne katılacak, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TÜRGEV'in 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00/14.45/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanış ve sertifika programına katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kars'ta Valiliğe, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak, AK Parti İl Danışma Meclisi ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na katılacak, Ardahan'da Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Kars/10.30/11.00/11.30/12.00/14.00/Ardahan/17.00/17.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valilikte İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesini, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Denizli/09.00/11.00/12.00/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü toplu açılış törenine katılacak, heyelan bölgesinde incelemelerde bulunacak, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarıyla toplantıya iştirak edecek, esnaf ziyareti yapacak, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı ile AK Parti Kadın ve Gençlik Buluşması'na katılacak.

(Hakkari/11.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi, 81 il ve KKTC'nin Lefkoşa kentinde düzenlenecek.

(10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında kültür ve sanat muhabirleriyle buluşacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) 2. etabında Çin-Brezilya ve Türkiye-Almanya müsabakaları yapılacak.

(Ankara/16.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin Çekya'daki dokuzuncu ayağı, sprint yarışıyla başlayacak.

(Brno/16.00)

3- 2026 FIFA Dünya Kupası'na F Grubu'nda Hollanda-İsveç ve E Grubu'nda Almanya-Fildişi Sahili karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Houston/20.00/Toronto/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler: Kader bizden yana değildi

Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler

Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde

Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor

10 kişiyi yenemedik! Herkes aynı çağrıyı yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Netanyahu'nun üstünü çizdi! İsrail muhalefetiyle temas arayışında

Trump, Netanyahu'nun üstünü çizdi! ABD'den "yeni başbakan" hazırlığı
Vincenzo Montella su molasında oyuncularına karşı çılgına döndü

Tüm futbolcuları etrafına toplayıp ağzına geleni söyledi

Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! Sürücü hayatını kaybetti

Tıra çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! Hastaneden acı haber geldi
Şenol Güneş'ten A Milli Takım'a eleştiri: Başka bir 11'le oynasaydık da hiçbir şey değişmezdi

Elenmemizin ardından küplere bindi: Dünya Kupası'nda sırıtıyor!
Dünya bu anları konuşuyor! Amerika'ya damga vuran ''Türk yürüyüşü''

Dünya bu görüntüleri konuşuyor!
İşte kırılma anı! 88. dakikada kaçan pozisyon Dünya Kupası hayallerini bitirdi

Hayallerimizin bittiği o an!
Ünlü türkücü İsmail Altunsaray ailesinin gözü önünde trafikte dehşeti yaşadı

Ünlü türkücü trafikte dehşeti yaşadı: Çocuğunun gözü önünde saldırdı