Haberler

GÜNDEM / 2 Şubat 2026

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret edecek, halkla buluşacak, Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda ve konteyner kentte ziyaretlerde bulunacak; Gaziantep'teki Nurdağı İlçe Başkanlığı konteynerine geçecek, esnaf ve konteyner kentte yaşayan ailelerle bir araya gelecek, depremde hayatını kaybedenler için okutulacak mevlide katılacak.

(Osmaniye/11.00/12.00/13.00/Gaziantep/14.30/14.45/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığın toplantı salonunda "Engelli Vatandaşlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hakkari Valiliğini ziyaret edecek, hasta ziyaretinde bulunacak, Van'da partisinin il başkanlığını, valiliği ve esnafı ziyaret edecek, Van İl Yürütme Kurulu ile toplantı yapacak.

(Hakkari/09.30/11.00/Van/16.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayı dış ticaret verilerini açıklayacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun sekizinci toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev başkanlığında yapılacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlayacak.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 20. haftası, Kocaelispor-Fenerbahçe maçıyla sona erecek.

(Kocaeli/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 23. haftası, Esenler Erokspor-Eminevim Ümraniyespor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, Bursaspor Basketbol-Trabzonspor maçıyla sona erecek.

(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

***

Kaynak: AA / Güncel
