6 Nisan gündemi: Kabine toplanıyor, bakanlar yurt dışında

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık yapacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından Azerbaycan'da düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'nun (WUF13) resmi açılış törenine katılacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ?Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dünya Eğitim Forumu'na iştirak edecek.

(Londra) ?(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen "Televizyon, İnternet ve Dijital Oyunların Şiddetle İlişkisi Üzerine" başlıklı çalıştaya katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini, mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksini, 1. çeyreğe ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi'ni yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'ya resmi ziyarette bulunarak Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı'na katılacak.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ?ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ??İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2026 FIVB Milletler Ligi karşılaşmaları öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın medya günü, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

