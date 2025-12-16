GÜNDEM / 16 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda 16. Büyükelçiler Konferansı'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 16. Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçileri kabul edecek.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenecek Yılın Basın Fotoğrafları Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için taziyeleri kabul edecek.

(Manisa/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenecek "Çocuklar Güvende: Dijital Dünyada Çocukları Güçlendirmek Tanıtım Programı" ile "İstanbul Hayırda Yarışanlar Buluşması"na katılacak.

(Ankara/10.00/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı konut satış istatistikleri ve tarım ürünleri üretici fiyat endeksini, 2024 yılı girişimcilik ve iş demografisi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenecek "2025 Türk Diline Hizmet Ödülleri Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol Avrupa Ligi'nin 16'ncı haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi gruplarının 6'ncı ve son haftasında, D Grubu'nda TOFAŞ, İtalya'nın Trapani Shark ekibini ağırlayacak.

(Bursa/20.30) (Fotoğraflı)

3- SMS Grup Efeler Ligi'nin 11'inci haftasında, Gaziantep Gençlik Spor-Ziraat Bankkart, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Fenerbahçe Medicana, İBB Spor-Gebze Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlik, Halkbank-Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor-ON Hotels Alanya Belediyespor, Altekma-RAMS Global Cizre Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(Gaziantep/14.00/Ordu/15.00/İstanbul/16.30/18.00/Ankara/Bursa/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)

4- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 16. hafta 3 maçla, Beyaz Grup'ta ise 17. hafta 5 maçla başlayacak.

5- Nesine 3. Lig'in 14. haftasında, gruplarda 16 maç yapılacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.