6 Nisan 1920: Yapay Zeka Zirvesi, LGS ve Spor Gündemi

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov ile Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne iştirak edecek.

(Hatay/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 1097 Konut Kura Çekim Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/13.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İyilik İçin Adalet: Türk Hukuk Çalıştayı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında Programı'na, Kemalpaşa Kiraz Hasat Programı'na ve Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Biyoteknik Mücadele Bölümü Açılışı'na katılacak.

(İzmir/10.00/12.00/14.00)

2- Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde Yapay Zeka Eylem Planı kamuoyuna açıklanacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

2 - İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

3 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1 - Milli Eğitim Bakanlığınca, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

(Ankara/09.30/11.30)

SPOR

1 - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

2 - 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Katar-İsviçre müsabakası oynanacak.

(San Francisco/22.00)

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Kaynak: AA