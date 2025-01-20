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Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Zeybek, 'Özgür Suriye' kategorisinin önemine vurgu yaptı.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Zeybek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Tahsin Ceylan'ın "Diş sağlığı", "Haber"de ise Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğraflarına oy veren Zeybek, "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare,1 kule", "Spor"da da Filip Stevanovic'in "Iska" karesinden yana tercihini kullandı.

Prof. Dr. Zeybek, AA'nın geleneksel hale getirdiği yılın karelerinde bu yıl "Özgür Suriye" kategorisinin bulunmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

"Özgür Suriye" kategorisini değerlendiren Zeybek, şöyle devam etti:

"Suriye'de bizi sevindiren fotoğraf karelerinin yanı sıra üzüldüğüm anları da gördük. 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi neticesinde Suriyeli kardeşlerimiz artık kendi geleceklerini tayin noktasında geçici bir hükümet kurdular. Yaşanan acıların boyutlarını bu fotoğraf karelerinde daha farklı gözlerle görmek mümkün."

Zeybek, her kategoride birbirinden farklı, kaliteli ve anlamlı fotoğraflar olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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