Haberler

Zigana Kayak Merkezi'nde planladıkları kayak dersini kampüste yaptılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane Üniversitesi spor bilimleri fakültesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle açık hava kayak dersini kampüs içinde gerçekleştirdi. Akademisyenler ve öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

???????Gümüşhane Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri, Zigana Kayak Merkezi'ne hava muhalefeti nedeniyle ulaşamayınca kayak dersini kampüste gerçekleştirdi.

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. sınıf öğrencileri için Zigana Kayak Merkezi'nde planlanan kayak dersi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Akademisyenler, bunun üzerine kentte yağan yoğun kar dolayısıyla kayak dersini öğrenciler ile kampüs içerisinde yapma kararı aldı.

Beyaz örtü ile kaplanan kampüste kayak yapan akademisyen ve öğrenciler keyifli zaman geçirdi.

Öğretim Görevlisi İsrafil Arslan, AA muhabirine, kampüs içerisinde keyifli bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Dersi uygulamalı yapabilmek için kayak merkezine gitmeyi planladıklarını dile getiren Arslan, "Gerekli izinleri almıştık. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle gidemedik. Öğrencilerimiz kayak kıyafetlerini giymişken kampüs içerisinde bu etkinliği yapabileceğimizi ve dersi burada gerçekleştireceğimizi söyledik." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Trabzonspor'dan sonra Süper Kupa'nın ertelenmesi için bir başvuru daha

Trabzonspor'dan sonra bir başvuru daha! Süper Kupa oynanmayabilir
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hastaneye kaldırıldı
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var