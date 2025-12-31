Zigana Kayak Merkezi'nde planladıkları kayak dersini kampüste yaptılar

???????Gümüşhane Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri, Zigana Kayak Merkezi'ne hava muhalefeti nedeniyle ulaşamayınca kayak dersini kampüste gerçekleştirdi.

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. sınıf öğrencileri için Zigana Kayak Merkezi'nde planlanan kayak dersi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Akademisyenler, bunun üzerine kentte yağan yoğun kar dolayısıyla kayak dersini öğrenciler ile kampüs içerisinde yapma kararı aldı.

Beyaz örtü ile kaplanan kampüste kayak yapan akademisyen ve öğrenciler keyifli zaman geçirdi.

Öğretim Görevlisi İsrafil Arslan, AA muhabirine, kampüs içerisinde keyifli bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Dersi uygulamalı yapabilmek için kayak merkezine gitmeyi planladıklarını dile getiren Arslan, "Gerekli izinleri almıştık. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle gidemedik. Öğrencilerimiz kayak kıyafetlerini giymişken kampüs içerisinde bu etkinliği yapabileceğimizi ve dersi burada gerçekleştireceğimizi söyledik." dedi.