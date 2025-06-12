Gümüşhane'de Dolu Yağışı Tarım Arazilerini Beyaza Bürüdü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı, kısa sürede cadde ve sokakları beyaz örtüyle kaplarken, yeni ekilen tarım ürünlerine de zarar verdi.

Dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı, ilçeyi ve tarım arazilerini beyaza bürüdü.

Akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kısa sürede etkisini gösterdi. Yaklaşık 10 dakika boyunca aralıksız yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar ile tarım arazileri beyaz örtüyle kaplandı.

Öte yandan dolu yağışı nedeniyle yeni ekilen Kelkit fasulyeleri ve tarım ürünlerinin de zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR AYDIN - Güncel
Bir dönem Türkiye gündemine oturan üniversiteden gelen görüntüye bakın

Bir dönem Türkiye gündemine oturan üniversiteden gelen görüntüye bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Aziz Yıldırım'ın listesinin en başındaki isim geliyor

Aziz Yıldırım'ın listesinin en başındaki isim Fenerbahçe'ye geliyor
Giovanni van Bronckhorst, Premier Lig'in devine gidiyor! Ön anlaşma tamam

Anlaşma tamam! Premier Lig'in devine gidiyor
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Ünlü şarkıcı hakkında korkutan iddia! Akıl sağlığı sorgulanıyor
Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı

Resmen bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku

Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.