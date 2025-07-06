Gümüşhane'de Berberin Tarihi Banknot Koleksiyonu

Gümüşhane'de bir berber, dedesinden miras kalan yaklaşık 80 ülkeye ait banknotun yer aldığı koleksiyonu dükkanında sergiliyor.

Kelkit ilçesinde 25 yıllık berber Hasan Keskin, AA muhabirine hem mesleğinin hem de para koleksiyonunun dedesinden babasına, babasından da kendisine kaldığını söyledi.

Mesleğini severek yaptığını anlatan 40 yaşındaki Keskin, dükkanındaki en ilgi çeken kısmın ise banknot koleksiyonu olduğunu belirtti.

Koleksiyon için özel olarak masa yaptırdığını dile getiren Keskin, "Müşteriler ilgileniyor hatta içine para koymak isteyenler oluyor. 250 bin lira, 500 bin lira, 1 milyon lira gibi Türkiye'de geçmişte kullanılan banknotların yanı sıra yaklaşık 80 ülkenin parası koleksiyonda yer alıyor. Mesleğe devam ettiğim sürece koleksiyonu da sürdüreceğim. Bu bir hatıra olarak gelecek nesillere kalacak." diye konuştu.

Keskin, bildiği kadarıyla koleksiyonun geçmişinin 60 yılı aştığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Belki de daha eskidir. Babam bu mesleği 57 yıl yapmış. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız sayesinde farklı ülkelerden birçok para buraya ulaşmış. Yerli ya da yabancı fark etmiyor, gören herkes bir katkıda bulunmak istiyor. Bu gelenek bizim için kıymetli."