Gümüşhane'de 530 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde jandarma ekipleri, Adıyaman'dan Trabzon'a kaçak tütün getiren bir aracı durdurarak 530 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde jandarma ekiplerince 530 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir aracın Adıyaman'dan Trabzon'a kaçak tütün getireceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Ekiplerce ilçede durdurulan araçta yapılan aramada 530 kilogram kıyılmış tütün yakalandı.
Şüpheliler S.T. ve M.D. hakkında adli tahkikata başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel