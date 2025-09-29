Gümüşhane'de 530 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde jandarma ekiplerince 530 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir aracın Adıyaman'dan Trabzon'a kaçak tütün getireceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Ekiplerce ilçede durdurulan araçta yapılan aramada 530 kilogram kıyılmış tütün yakalandı.

Şüpheliler S.T. ve M.D. hakkında adli tahkikata başlatıldığı bildirildi.