Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çimen, AA'nın Gümüşhane Bürosunu ziyaretinde, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Paris sokakları", "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Spor" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yumruk" adlı fotoğraflarını oylayan Çimen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerindeki umut hikayelerine odaklanan "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan", " Gazze : Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" adlı karelerini seçti.

Çimen, fotoğrafları seçerken zorlandığını belirterek, "Anadolu Ajansının her yıl geleneksel hale getirdiği 'Yılın Kareleri' oylamasını önemsiyorum. Fotoğrafları çeken basın mensuplarımızı tebrik ederim." dedi.

Fotoğrafları oylarken zorlandığını ifade eden Çimen, "Çünkü hepsi birbirinden güzel fotoğraflar. Fotoğrafları çeken gazeteci kardeşlerimizin duygularını, hissettiklerini anlamak tarif edilemez. Özellikle Gazze'de yaşanan dramı anlatan fotoğrafları incelerken yine yüreğim burkuldu. Çok acı bir tablo." diye konuştu.