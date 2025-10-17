Haberler

Gümüşhacıköy Yurt Personeline Afet Eğitimi Verildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen afet eğitimi ile, personelin afet öncesinde ve anında doğru davranış biçimlerini öğrenmesi hedeflendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu personeline yönelik olarak, AFAD İl Müdürlüğü personelleri tarafından, sivil savunma ve afet eğitimi verildi.

Eğitim programında, afet öncesinde alınacak önlemler, afet anında yapılması gerekenler ve sivil savunma bilincinin artırılmasına yönelik bilgiler paylaşıldı.

Katılımcılara teorik bilgilendirmenin ardından uygulamalı bir tatbikat gerçekleştirildi.

Yurt Müdürü Murat Duzcu, yaptığı açıklamada, afet bilincinin toplumun her kesiminde yaygınlaştırılmasının önemine değinerek,

"Öğrencilerimizin ve personelimizin bu tür eğitimlerle bilinçlenmesi, olası afet durumlarında doğru davranış biçimlerini kazanmaları açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Kaynak: AA / Murat Demirci
