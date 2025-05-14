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Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu'nda Afet Bilinci Semineri Düzenlendi

Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu'nda Afet Bilinci Semineri Düzenlendi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu'nda öğrencilere yönelik 'Temel Afet Bilinci ve Farkındalık Semineri' gerçekleştirdi. Seminere katılan AFAD İlçe Temsilcisi Ahmet Uyar, afet bilincinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, afet öncesi, anı ve sonrası için alınması gereken önlemleri anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu'nda, öğrencilere yönelik "Temel Afet Bilinci ve Farkındalık Semineri" düzenlendi.

Afad İlçe Temsilcisi Ahmet Uyar'ın sunumuyla gerçekleştirilen seminere, Yurt Müdürü Murat Duzcu ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Seminerde, afetlerin nedenleri, afet öncesinde alınması gereken önlemler, afet anında doğru davranış şekilleri ve afet sonrası yapılması gerekenler detaylı bir şekilde anlatıldı.

Uyar, konuşmasında Afet bilincinin artırılması gerektiğini ifade ederek, "Afetler her an kapımızı çalabilir. Bilinçli ve hazırlıklı olmak, can ve mal kaybını en aza indirmek için hayati önem taşır." dedi.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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