Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu'nda Afet Bilinci Semineri Düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu'nda, öğrencilere yönelik "Temel Afet Bilinci ve Farkındalık Semineri" düzenlendi.

Afad İlçe Temsilcisi Ahmet Uyar'ın sunumuyla gerçekleştirilen seminere, Yurt Müdürü Murat Duzcu ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Seminerde, afetlerin nedenleri, afet öncesinde alınması gereken önlemler, afet anında doğru davranış şekilleri ve afet sonrası yapılması gerekenler detaylı bir şekilde anlatıldı.

Uyar, konuşmasında Afet bilincinin artırılması gerektiğini ifade ederek, "Afetler her an kapımızı çalabilir. Bilinçli ve hazırlıklı olmak, can ve mal kaybını en aza indirmek için hayati önem taşır." dedi.