Gümüşhacıköy'de gübre bayilerine yönelik denetimler sürüyor

Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, gübre satış bayilerine yönelik denetim ve numune alma çalışmalarının devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker, tarımsal üretimde verimliliğin korunması ve çiftçilerin güvenilir ürünlere ulaşmasının sağlanması amacıyla ilçe genelindeki gübre bayilerinde düzenli kontroller yapıldığını belirtti.

Bu kapsamda bayilerin ruhsat durumları, ürünlerin etiket ve içerik bilgileri ile depolama koşullarının incelendiğini aktaran Eker, piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde gübrelerden numuneler alınarak analiz için yetkili laboratuvarlara gönderildiğini ifade etti.

Eker, sahte, tağşişli veya standartlara uygun olmayan gübrelerin kullanımının önüne geçmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Amacımız hem üreticimizin mağdur olmasını engellemek hem de toprak verimliliğini korumaktır." dedi.