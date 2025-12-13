Haberler

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Sakarya'da partisinin İl Kongresine katıldı

Güncelleme:
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sakarya'daki il kongresinde hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek tarımsal üretimin artırılması için çiftçiye destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Uysal, 'Dar Gelirli Enflasyon Sepeti' önerisiyle refah kaybının önüne geçmeyi amaçladıklarını belirtti.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sakarya'da partisinin İl Kongresine katıldı.

Uysal, Adapazarı ilçesinde Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongrede yaptığı konuşmada, partililerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Partilerinin, milletin vicdan hizasından ayrılmamış bir gelenek ve misyondan geldiğini, bugün de yol göstericilerinin milletin beklentileri ve hayalleri olduğunu belirten Uysal, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Tarım ve hayvancılığın önemine değinen Uysal, tarımsal üretimin artırılması için çiftçiye desteğin artırılması gerektiğini kaydetti.

Uysal, Demokrat Parti olarak "Dar Gelirli Enflasyon Sepeti" önerdiklerini belirterek, "Bu uygulamadaki amacımız milyonlarca insanımızın refah kaybına uğramasının önüne geçmek ve hak ettiği refah payını bu ülkede almasını sağlamaktır. Bunlar yapılamaz şeyler değil. Yeter ki iyi niyet olsun, yeter ki bu akıl olsun." diye konuştu.

Siyasi partiler olarak sorumluluklarının büyük olduğunu vurgulayan Uysal, "Demokrat Parti olarak önümüzdeki süreçte kurucu irademizin ortaya koyduğu ruh, prensipler, anlayış temelinde yine millet önünde millet iradesi olabilmek adına var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Daha sonra partililerle bir süre sohbet eden Uysal, ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu
