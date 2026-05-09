Gültekin Uysal: "Tüik Başkanı'nı Değiştireceğinize Enflasyonu Hortlatan Politikalarınızı Değiştirin"

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TÜİK Başkanı'nın değiştirilmesine tepki göstererek, "TÜİK Başkanı'nı değiştireceğinize, enflasyonu hortlatan politikalarınızı değiştirin" ifadesini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TÜİK Başkanı'nın değiştirilmesine tepki gösterdi. Uysal, şunları kaydetti:

" TÜİK Başkanını değiştireceğinize, enflasyonu hortlatan politikalarınızı değiştirin. AKP'nin milyonları yoksullaştırma programı olan 'Enflasyonla Mücadele Programı" milli sanayiinin rekabet gücünü kaybetmesine, 100 binlerin işini kaybetmesine ve binlerce işletmenin iflas etmesine/kapanmasına sebep oldu ve dahası olacaktır."

Kaynak: ANKA