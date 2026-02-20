Haberler

Gültekin Uysal: 'Vatandaş Kazansın İstiyoruz' Diyorsanız Buyurun, Köprü ve Otoyolları Halka Arz Edin

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP iktidarının köprü ve otoyolları 25 yıllığına özel şirketlere devretme planlarını eleştirerek, bunun bir rant devri olduğunu savundu.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Cumhurbaşkanlarımız Süleyman Demirel ve Turgut Özal'ın kamu kaynakları ile, yani devletin parası ile yaptıklarını satmak istiyorlar. AKP iktidarı, bu kamu varlıklarını, köprü ve otoyolları 25 yıllığına özel şirketlere devretmenin peşinde. Bu bir 'işletme devri' değil. Bu, gelir devridir. Rant devridir. AKP iktidarı yıllardır yaptığını sürdürmeye, yani vatandaşın cebinden alıp yandaşı cebine koymaya devam etmek istiyor." açıklamasında bulundu.

İstanbul Boğazı'ndaki iki köprü ve ülke genelindeki yedi otoyolun özelleştirileceği iddialarına Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan tepki geldi. Uysal X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sülün Osman gibiler, devletin malını satmaya yelteniyorlar.

"Üç beş şirket kazanacak diye millet hezimete uğruyor"

Ağızlarından düşünmedikleri 'hizmet siyaseti' koca bir yalan. Bunun adı 'hezimet' üç beş şirket kazanacak diye millet hezimete uğruyor. Halihazırda işleyen, gelir üreten bir sistem var. Milyarlarca lira kamuya akıyor. Peki neden devrediliyor? Çünkü mesele kamu yararı değil. Mesele, garantili ve uzun vadeli kazancı belli şirketlere aktarmak. Özelleştirme sonrası ne olur? Geçiş ücretleri artar. Şirket karı garanti altına alınır. Vatandaş daha fazla öder. Devlet uzun vadeli gelirinden olur.

"Kar eden bir sistemi devrediyorsanız bunun adı reform değil, servet transferidir"

Kazanan Şirketler. Kaybeden yine 86 milyon. Peki umurlarında mı? Değil! Zira onlar Milletten değil servetten yana.Bu köprüler zarar etmiyor. Bu yollar batık değil. Bunlar kamuya düzenli gelir sağlayan stratejik altyapılar. Zarar eden bir yapıyı değil, kar eden bir sistemi devrediyorsanız bunun adı reform değil, servet transferidir. Bugün 'kaynak bulduk' diye anlatılan şey, geleceğin gelirini bugünden ipotek etmektir. Tercih şudur:  Halk mı kazanacak, yoksa yandaş şirketler mi? Bilin ki dünümüzü çalanlara yarınımızı çaldırmayacağız. 'Biz gerçekten vatandaş kazansın istiyoruz' diyorsanız buyurun, köprü ve otoyolları halka arz edin, borsaya açın!"

