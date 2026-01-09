Haberler

Gülnar'da pazar esnafına yaka kartı ve önlük dağıtıldı

Güncelleme:
Gülnar Belediyesinin düzenlediği etkinlikle, pazar esnafına resmi yaka kartları ve belediye logolu önlükler dağıtıldı. Uygulama, esnafın prestijini artırmayı ve vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Gülnar Belediyesince ilçede faaliyet gösteren pazar esnafına yaka kartı ve önlük dağıtıldı.

Gülnar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde düzeni sağlamak ve vatandaşların daha güvenilir bir ortamda alışveriş yapmalarına imkan tanımak amacıyla bir uygulamayı hayata geçirdi.

Belediye Başkanı Fatih Önge'nin katılımıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında, ilçede tezgah açan 150 pazar esnafına resmi yaka kimlik kartları ve belediye logolu önlükler teslim edildi.

Önge, yaptığı açıklamada, uygulamanın hem esnafın prestijini artıracağını hem de vatandaşın güvenini pekiştireceğini söyledi.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
