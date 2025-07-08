Guizhou Eyaleti Ekolojik Yapılaşma Alanında Önemli İlerlemeler Kaydetti

GUİYANG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Guizhou eyaleti son yıllarda ekolojik avantajlarını kalkınmanın güçlü yönlerine dönüştürme çabalarıyla ekolojik yapılaşma alanında önemli ilerlemeler kaydetti.

Eyalet, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını aktif şekilde geliştirirken, fotovoltaik panellerin altındaki arazileri tarımsal üretim için değerlendiriyor. Bu uygulamayla çiftçilerin gelirlerini artırmayı hedefleyen Guizhou, farklı arazi yapılarını ve iklim koşullarını avantaja çevirerek tarımsal üretimi teşvik ediyor.

Guizhou'nun orman örtüsü oranı eyalet yüzölçümünün yüzde 63,3'ünü oluştururken, yeşil ekonomi ise eyaletin toplam ekonomisinin yüzde 48'ini oluşturuyor.