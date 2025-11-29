Guizhou'da Yeni Hızlı Tren Hattı Hizmete Girdi

GUİYANG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Xingyi kentinde saatte 250 kilometre tasarım hızına sahip, 99 kilometre uzunluğundaki Panzhou-Xingyi hızlı tren hattı cuma günü resmi olarak hizmete girdi. Bu hat, bölgesel ulaşım ağlarını daha da güçlendirecek ve yerel ekonomik kalkınmayı teşvik edecek.