Guizhou'da Yeni Hızlı Tren Hattı Hizmete Girdi
GUİYANG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Xingyi kentinde saatte 250 kilometre tasarım hızına sahip, 99 kilometre uzunluğundaki Panzhou-Xingyi hızlı tren hattı cuma günü resmi olarak hizmete girdi. Bu hat, bölgesel ulaşım ağlarını daha da güçlendirecek ve yerel ekonomik kalkınmayı teşvik edecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel