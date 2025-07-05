Guiyang, Kahve Kültüründe Yeni Bir Merkez Oluyor

GUİYANG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang, kahve çiftliği olmamasına rağmen önemli bir kahve merkezi olarak öne çıkıyor.

3.000'den fazla kahve dükkanına ev sahipliği yapan kent, kahve kavurma alanında 10'dan fazla ulusal ve dünya çapında şampiyon çıkardı.

Canlı kahve kültürüyle Guiyang, kahve tutkunlarını cezbetmenin yanı sıra genç istihdamı artırıyor ve yerel ekonomiyi canlandırıyor.