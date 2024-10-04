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Güdül'de Ürün Çeşitliliği Artacak

Güdül'de Ürün Çeşitliliği Artacak
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Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçede yetişen ürün sayısını artırmak için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Antep fıstığı aşılaması ile ilçede bu ürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçede yetişen ürün sayısını artırmak amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Niyazi Zobu, Güdül Belediyesini ziyaret ederek, yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Doğanay, ilçede yetişen ürün yelpazesini artırmak ve vatandaşlara gelir kapısı sağlamak üzere çalışmalarda bulunduklarını dile getirerek, "Arazide incelemelerde bulunduk. İlçemiz sınırlarında çok sayıda çitlembik ağacı var. Bunlara Antep fıstığı aşılamasını sağlamaya çalışacağız. Böylece Antep fıstığını ilçede daha yaygın hale getirmeyi istiyoruz. Bu anlamda bitkisel üretim konularında verimli bir çalışma gerçekleştirdik." dedi.

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Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Mehmet Doğanay Yerel Haberler Belediye Ekonomi Güncel Tarım Yaşam Güdül

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