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Guangzhou, Yarı İletken Sektöründe Önemli Büyüme Kaydediyor

Guangzhou, Yarı İletken Sektöründe Önemli Büyüme Kaydediyor
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Çin'in Guangzhou kenti, yarı iletken ve entegre devre sektöründeki büyümesini hızlandırmak için kapsamlı çalışmalar yürütüyor. 2024 verileri, entegre devre sektöründe kayda değer bir büyüme ve artışlar göstermektedir.

GUANGZHOU, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Guangzhou kenti, yarı iletken ve entegre devre sektörünün büyümesini hızlandırmak için kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Kentte, tasarımdan üretime, paketlemeden teste kadar uzanan kademeli bir tam endüstriyel zincir oluşturuldu.

2024 yılı verileri, Guangzhou'nun entegre devre sektöründe kayda değer bir büyüme yaşandığını gösteriyor. Belirli büyüklüğün üzerindeki işletmelerin katma değeri bir önceki yıla göre yüzde 25,8 artarken, analog çip üretimi yüzde 23,7, entegre devre yonga plakası üretimi ise yüzde 68,9 oranında yükseldi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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