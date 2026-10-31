Göztepe, Süper Lig'de Chobani Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti

Göztepe, Süper Lig'de Chobani Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Göztepe, 76. dakikada Armstrong ve 78. dakikada Andre Henrique'in golleriyle kazandı; Fenerbahçe 16 puanla 5'inci, Göztepe 15 puanla 9'uncu sırada.
(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan İzmir ekibi, ikinci yarıda iki dakika arayla bulduğu gollerle galibiyete ulaştı.
Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, 45+1. dakikada Matteo Guendouzi'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Göztepe, 76. dakikada Sinclair Armstrong'un golüyle eşitliği sağladı. Konuk takıma galibiyeti getiren golü 78. dakikada Andre Henrique attı.
Maçın ardından Fenerbahçe 16 puanla 5'inci, Göztepe ise 15 puanla 9'uncu sırada yer aldı.
Ligin 11. haftasında Fenerbahçe, Çorum FK'ye konuk olacak. Göztepe ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.