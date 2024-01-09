Göztepe CEO'su Kerem Ertan Statta ticari alanları hayata geçireceğiz

Onur ATIŞ İZMİR, (DHA) - 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'nin CEO'su Kerem Ertan, Gürsel Aksel Stadı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Değerlendirmelerde bulunan Ertan, Umarım Süper Lig'e çıktığımız bir yıl olur. En büyük temennimiz bu. Tüm camia, taraftar ve yönetimimiz bizden somut adımlar bekliyor. Kasım ayından bu yana yeniden bir yapılanmaya gittik. Sistemi sağlıklı şekilde çalıştırmaya başladık. En önemli görevlerimizden bir tanesi kulübün ticari gelirlerini attırmak. Taraftarla entegrasyonu sağlamak dedi.

STADA İSİM SPONSORU GELİYOR

Kapılarını 2021 yılında açan Gürsel Aksel Stadı'ndaki ticari alanların da faaliyete geçmesi için son düzlüğe girdiklerini belirten Kerem Ertan, Önümüzdeki 3 aylık süreçte ticari alanların kulübe devrinin sağlanması konusunda sayın cumhurbaşkanımızın onayına girecek kararnamenin sonuçlanacağını düşünüyoruz. Önemli adımlar atıldı. Bu stat karanlığa bürünmüş bir yer. Bu alanın cıvıl cıvıl olması gerekiyor. Stat isim hakkının satılması konusunda da somut görüşmelerimiz var. Yurt dışındaki firmayla görüşmeyi yaptık. Onlardan bir dönüş alacağız. Göztepe markasına yakışır bir paydaş yaratmak istiyoruz. Büfelerimiz olacak, İzmir'in lezzetleri diye proje gerçekleştirdik diye konuştu.

BİZ İZMİR'İN EN İYİSİYİZ

Göztepe'nin İzmir'in Süper Lig yarışındaki tek umudu olduğunu belirten Ertan, Biz bu şehrin en iyisiyiz. İzmir'de bizden başka Süper Lig'i kovalayan kulüp yok. Bizim bütün taleplerimiz bu çerçevede olacak. Bu şehrin ümidi Süper Lig için sadece Göztepe'dir. İzmir için Göztepe etrafından birleşilmelidir. Bizim stadımızda saha kenarı reklam alanları var. İzmir'in önde gelen firmaları, işadamları kulübe sahip çıkıyorlar. 3 locamız kaldı. Formamızın üzerinde sponsor olarak boş yer kalmadı. Antrenmanlarda giydiğimiz ekipmanlarımıza da sponsor bulduk. Göztepe müzesiyle ilgili çizimleri yaptık. Yeri belirlendi. 19 Mayıs'ta müzeyi yetiştireceğiz. Yaklaşık 400 metrekareli müzeyi Gürsel Aksel Stadı'na hazırlayacağız açıklamasını yaptık.

TESİSLEŞME KONUSUNDA DESTEK ALMIYORUZ

Tesisleşme çalışmalarını da anlatan Kerem Ertan, 2024-2025 sezonu 100'üncü yılımız olacak. Biz de inanıyorum ki Süper Lig'de olacağız. O zaman çok daha güzel işler olacak, daha iyi mali kaynaklar yaratacağız. Tesisleşme için destek almıyoruz. İzmir 12 bin kilometre kare, 30 ilçesi var. 7 ilçe bizim faaliyet gösterdiğimiz alan. Bizim aradığımız ise 100 dönüm yer, onu bulamıyoruz. Biz iğneyle kuyu kazar gibi kendimiz arıyoruz. Bir yerel yönetimden bir belediye çıkıp da, 'Bizim yerimiz var. Gelin burayı değerlendirin' demedi. Biz iş merkezi yapmayacağız, toplu konut da yapmayacağız. Biz kendimize tesis yapmak istiyoruz. Biz genç kardeşlerimize spor yapacağı alanlar yaratacağız. Biz ticari alanlar yapmayacağız. Tesislerimizin parasını Sport Republic şirketi ve yönetim kurul üyesi Mehmet Sepil kendi ceplerinden verecek. Bu şehrimizin bir utancı olmalı. Biz arazi bulamıyoruz ve hiç destek almıyoruz. Burada başka şehirden gelen kulüpler spor okulu yapıyorlar. Biz ise efsane kalecimiz Ali Artuner sahası için pazarlık yapıyoruz. O sahayı biz almalıyız cümlelerini kullandı.